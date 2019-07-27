تستضيف مدينة الغردقة، اليوم السبت، فعاليات ملتقى التوظيف بالصالة الدولية المغطاة والتي تستمر على مدى يومين وتستمر حتى السادسة مساءً بحضور محافظ البحر الأحمر ووزير القوى العاملة، وممثل عن منظمة العمل الدولية بالإنابة عن إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

يوفر الملتقى 3 آلاف فرصة عمل للذكور والإناث، بحد أدنى في الأجر 1200 جنيه، طبقا للمهن المعروضة، مقدمة من 70 شركة وفندق ومنشأة سياحية من داخل المحافظة ومن جميع محافظات الجمهورية، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".

‎ومن جهته، أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أن الملتقى من المتوقع أن يلقى إقبالا كبيرا من الجنسين من أبناء المحافظة سواء الباحثين عن فرصة عمل أو رواد الأعمال والذين يعملون على تأسيس مشروعاتهم في المجالات المختلفة؛ مشيرا إلى أن فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة لديه برامج متخصصة لدعم ريادة الأعمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وسيتم خلال الملتقى تسليم ثلاث من رواد الأعمال الحاصلين على خدمات مالية من الجهاز الشيكات المالية لبدء مشروعاتهم.

‎وفي نفس السياق أكد مدير مكتب المنظمة، أن الملتقى يعتبر من أهم الفعاليات التي ينظمها مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، الذي تنفذه المنظمة بتمويل من الشؤون الدولية بكندا، منوها إلى أن المشروع سبق أن نظم 6 ملتقيات مماثلة في مرحلتيه الأولى والثانية بمحافظات المنيا، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والأقصر خلال أعوام 2014 و2016، و2017، تم خلالها تقديم 48 ألفا و327 فرصة عمل؛ تمكن من بينها حوالي 3 آلاف و314 شابا وشابة من الحصول على وظائف.

وقال بيان لوزارة القوى العاملة، إنه يتواجد في الملتقى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي يوفر خدمات التمويل لروائد الأعمال وللمشروعات القائمة، فضلا عن الخدمات غير التمويلية مثل التدريب ودراسات الجدوى، وكذا يتواجد المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" والذي يدعم رواد الأعمال.

ومن المقرر أن يعقد على هامش الملتقى جلسات تعريفية للشباب توضح فرص العمل المتاحة ومتطلبات التقدم للوظائف المختلفة وتدريب الشباب على استيفاء هذه المتطلبات من خلال استشاريين متخصصين في هذا المجال.

وكشفت القوى العاملة، عن تنظيمها الملتقى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لخدمة شباب مصر ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل، والمساهمة في حل مشكلة البطالة بخفض معدلاتها، لافتة إلى إلزام جميع الشركات المشتركة بتقديم فرص عمل لا يقل الحد الأدنى لمرتباتها عن 1200 جنيه، موضحة أن فرص العمل تشمل قطاعات الخدمات السياحية والفندقية، وتجارة التجزئة والجملة والخدمات التعليمية والخدمات الطبية والخدمات الهندسية والخدمات اللوجستية، وتتنوع نوعية هذه الفرص بين المهن الفنية والمهنية وتتدرج إلى المهن الإدارية وحاملي المؤهلات العليا.