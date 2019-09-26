تستعد مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، لتنظيم ندوات ثقافية للشباب لتصحيح الأفكار لدى الشباب، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأوقاف والثقافة بشمال سيناء.

وقال إيهاب بيتا مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن الإدارة المركزية والبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديريتي الشباب والرياضة والأوقاف بشمال سيناء، تبدأ أول الندوات الثقافية التوعوية للشباب، والتي سوف تكون بداية لعدة ندوات متواصلة وهادفة.

تبدأ أولى الندوات بمركز ومدينة بئر العبد، ويهدف البرنامج إلى اشتراك 100 شاب وفتاة في 15 لقاءً بجميع الإدارات الفرعية بواقع لقائين في المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع.