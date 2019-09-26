نددت الصين، اليوم، بالعقوبات التي فرضتها أمس الأربعاء الولايات المتحدة ضد شركات صينية تتهمها بنقل نفط إيراني رغم الحظر الأمريكي على إيران.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية جنج شوانج، في مؤتمر صحفي: "تعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها التامة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات ومواطنين صينيين"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

الصين تدين موافقة لجان بالكونجرس الأمريكي على مشروع قانون حول هونج كونج

أعلنت الصين، اليوم الخميس، إدانتها ومعارضتها "الشديدة" لإقرار لجان في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين "مشروع قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج لعام 2019".

وقال متحدث باسم مكتب شؤون هونج كونج وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء في بيان اليوم: "ندين بشدة ونعارض بقوة مثل هذا التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للصين والانتهاك الخطير للقوانين الدولية والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".

وأضاف المتحدث باسم مكتب شؤون هونج كونجأنَّ هونج كونج تنتمي إلى الصين، مبينًا أنَّ شؤون منطقه هونج كونج الإدارية الخاصة هي شؤون داخلية بحتة في الصين ولا تحتمل أي تدخل من أي قوى خارجية.