تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من ضبط عاطل بحوزته 72 قطعة حشيش وسلاح أبيض "مطواة"، بقصد الإتجار والدفاع عن النفس.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا من ضبط "و.م" 24 سنة مقيم خرسيت، وبحوزته 72 قطعة حشيش بقصد الاتجار، وسلاح أبيض "مطواة" بقصد البلطجة وهاتف محمول ومبلغ مالي حصيلة البيع.

وتم نقل المتهم لديوان المركز، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.