وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 181 قطعة سلاح ناري بحوزة 167 متهما، وتنفيذ 76088 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 230 قضية مخدرات بحوزة 243 متهما، بينها 20.350 كيلو جرام بانجو، و8.196 كيلو جرام حشيش، و3.756 كيلو جرام هيروين، و93 جراما شابو، و1.525 كيلو جرام استروكس، 85 جراما فودو، و3848 قرصا مخدرا.

وأسفرت الحملات كذلك عن ضبط تشكيل عصابي، و22 متهما بممارسة البلطجة، وضبط 260 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارتين مبلغ بسرقتهما و6 دراجات نارية، وضبط 24139 مخالفة مرورية، 1143 قضية مرافق، 117 قضية بيئة، وفحص 98 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم، وضبط (3 قضية مصنفات متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات الأمنية.