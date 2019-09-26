أعلنت القوات المسلحة السودانية، أنَّ رئيس الأركان المشتركة المكلف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، يبدأ اليوم، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، تستغرق عدة أيام.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، أنَّ رئيس الأركان المشتركة، سيشهد خلال الزيارة ختام فعاليات التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر 2"، والذي تشارك فيه القوات البحرية السودانية إلى جانب قوات عدد من الدول المطلة على البحر الأحمر.

من جانبها، أكدت مسؤولة إيطالية، دعم بلادها الثابت للعملية السياسية الجارية في السودان، "الذي يمثل شريكًا استراتيجيًا لإيطاليا في إفريقيا".

والتقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، إيمانويلا ديل ري، على هامش مشاركتها، ضمن وفد السودان، في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحثت وزيرة الخارجية مع نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى المستوى الإقليمي والدولي، وموضوعات التعاون في مكافحة الإتجار بالبشر، وتدفقات الهجرة غير القانونية.

وقالت المسؤولة الإيطالية إنَّ بلادها تعلق أهمية كبيرة على استقرار السودان، في مساره الجديد، وأيضًا في سياق التوازن بالمنطقة، لافتة إلى أنَّ لقاءها مع وزيرة الخارجية السودانية، هو أول اتصال بين مسؤولين من الحكومتين، وكان لقاء "مطولا ووديا".

الخارجية الصينية: سنتعاون مع السودان في مسألة الديون

فيما أكد مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن الحكومة الصينية ستتعاون إلى أقصى الحدود في مسألة ديونها على السودان بروح الصداقة التاريخية بين البلدين، والتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك مع وزير الخارجية الصيني، أمس الأربعاء في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشاد الوزير الصيني، بالتغيير في السودان، وهنأ حمدوك بمناسبة توليه رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا استمرار تعاون بلاده مع السودان في كافة المجالات الاقتصادية خاصة في قطاعات النفط والتعدين والزراعة، موضحا أن الحكومة الصينية ستدعم السودان في كافة المحافل الدولية والإقليمية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

بدوره، أكّد رئيس الوزراء السوداني دور الصين التاريخي في دعم السودان، مشيدا بعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، مشددًا على استمرار التعاون الاقتصادي في كافة المجالات، والعمل على تسوية الديون بين البلدين بذات روح الصداقة المشتركة.

وفي سياق آخر، أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، حرص بلاده على تقوية أطر التعاون القائمة مع آليات حقوق الإنسان الدولية، لافتا إلى توقيع السودان اليوم في نيويورك على الاتفاقية الخاصة بفتح مكتب قطري، للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بصلاحيات كاملة.

وقال عبدالباري، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، إنَّ الوثيقة الدستورية بالسودان وضعت إطارًا للحكم خلال الفترة الانتقالية، بما يضمن تحقيق دولة الحرية والسلام والعدالة واحترام حقوق الإنسان.

وأشار إلى العمل على إجراء إصلاحات قانونية بتعطيل القوانين المقيدة للحريات، منوهًا بالخطوات التي اتخذت في اتجاه تحقيق السلام الشامل، وإنشاء المفوضيات المختلفة، التي تضمنتها الوثيقة الدستورية.

ورحب مجلس حقوق الإنسان الدولي، بموافقة السودان على فتح المكتب القطري للمفوضية بكامل الصلاحيات، مشيدا بالتطورات الإيجابية التي شهدها.