ترامب: إبرام اتفاق تجاري مع الصين قد يكون أقرب مما تتوقعون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إبرام اتفاق تجاري مع الصين قد يكون أقرب مما تتوقعون، وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم، إلى أن تصريح ترامب أحيا الآمال بقرب التوصل لاتفاق تجاري مع الصين، مبرزة أن الأسواق المالية شهدت انتعاشا إلى حد ما عقب هذا الإعلان، حيث سجل متوسط مؤشر "داو جونز الصناعي" ارتفاعا بمقدار 150 نقطة بعد تصريح الرئيس الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الحرب التجارية المتوترة مع الصين أصبحت تنخر في جسد النمو الاقتصادي وبدأت تسحب من ثقة من رجال الأعمال والمستهكلين على حد سواء، غير أن التوترات بين البلدين قد هدأت حدتها بعض الشيء خلال الأسابيع الأخيرة، حيث اتفق الطرفان على تجديد المفاوضات بينهما، ووافق ترامب على تأجيل الزيادة المقررة للرسوم الجمركية على الصين ـ التي كانت مقررة في الأول من أكتوبر المقبل ـ لمدة أسبوعين، فيما قامت بكين بشراء نحو 10 من شحنات فول الصويا الأمريكي.

ورأت "ذا هيل"، أن إعلان ترامب ربما لا يبشر بإبرام اتفاق وشيك، وذلك على الرغم من المحادثات التي من المنتظر إجراؤها بين البلدين في بداية أكتوبر المقبل.