أعلن اتحاد الناشرين العرب، تضامنه وتأييده للكاتبة كاملة شمسي، التي حصلت على جائزة "نيلي زاكس" الألمانية والتي تدعو بكتاباتها لنصرة الشعب الفلسطيني بقضيته العادلة بعد أن كانت لجنة تحكيم الجائزة، أعلنت عن اسم الفائز النهائي وهي الكاتبة البريطانية من أصل باكستاني كاملة شمسي.

لجنة التحكيم كانت قد اختارت شمسي لأنّ رواياتها "تبني جسورا بين المجتمعات والثقافات"، علما بأن الجائزة سبق أن مُنحت لأسماء بارزة في عالم الأدب والكتابة "تروّج أعمالهم للمصالحة والتسامح"، قررت إلغاء التصويت وسحب الجائزة بسبب موقف شمسي من الكيان الصهيوني.

وتابع اتحاد الناشرين العرب، في بيان له: إننا ندين القائمين على جائزة مفترض أنها تُمنح لكتاب يدعون إلى التسامح والتصالح بين الشعوب، أن يسحبوا الجائزة من كاتبة بسبب موقفها المدافع عن الشعب الفلسطيني، ودعمها لحملة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منها، كما نعيب على القائمين للجائزة والتي تُمنح لكتَاب يدعون إلى التسامح والتصالح بين الشعوب، أن ترضخ للضغوط وتسحب الجائزة من كاتبة تمارس حقها في التعبير وإبداء الرأي، إننا نعتبر أن موقف كاملة شمسي وسام شرف أكبر من الجائزة، شرف أن تدافع عن شعب يتعرّض لوحشية من الكيان الاسرائيلي.

وأضاف: "لقد أكدت كاملة شمسي، موقفها "في مواجهة الكيان الصهيوني التي في انتخاباتها الأخيرة، أعلن بنيامين نتنياهو عزمه ضم ثلث الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة بما يتعارض والقانون الدولي، وهذا الأمر تزامن مع قتل مراهقين فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الصهيوني، ورغم هذا سُحبت مني الجائزة لدعمي حملة سلمية في الأساس هدفها الضغط على حكومة الكيان الصهيوني"، كما صرحت لصحيفة الجارديان، وأكدت رفضها ترجمة أعمالها إلى اللغة العبرية حيث لا يوجد أي ناشر غير مرتبط بالحكومة.

ودعا اتحاد الناشرين العرب لأوسع حملة تضامن من الكتاب والاعلاميين والناشرين والمهتمين بالثقافة وحرية الرأي، لأن الصمت على ما جرى يسهم في قتل حرية الرأي،

وأكد اتحاد الناشرين العرب، اعتزازه بموقف كاتبة كبيرة تقف مع الحق العربي، وأعلن تضامنه معها، كما عبر عن شجبه للموقف الذي اتخذته لجنة الجائزة.