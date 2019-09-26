تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم، لبحث موقف أسعار الفائدة، وسط توقعات بالخفض من جانب الخبراء.

وتوقع خبراء، في استطلاع رأي لوكالة "رويترز"، أنَّ يقرر "المركزي" خفض أسعار الفائدة بين 50 إلى 150 نقطة في اجتماعه؛ استمرارًا لموجة التيسير النقدي التي بدأت بخفض 150 نقطة أغسطس الماضي.

وتوقع أحد عشر خبيرًا اقتصاديًا أنَّ تهبط أسعار الفائدة، ورجح 5 منهم أنَّ يكون الخفض بواقع 100 نقطة أساسية، فيما قال 3 خبراء إنَّه سيكون بواقع 150 نقطة أساسية، أما الثلاثة الآخرون فتوقعوا أنَّ تكون بواقع 50 نقطة أساسية، وفقًا للوكالة، فيما توقع بنك "استثمار برايم" أنَّ يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5 و1%.