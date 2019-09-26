أعلنت وزارة الشباب والرياضة، يوم مفتوح للتوظيف في الإسكندرية يعقده بنك "وظائف طور وغير" بمركز التعليم المدني بمنطقة "الشلالات"، يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر المقبل من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً.

ويأتي اليوم المفتوح تحت رعاية الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الشباب والرياضة بالاشتراك مع شركة "مايكروسوفت" ومؤسسة "كير مصر للتنمية"، وذلك للعمل مسؤول مبيعات بشركة "انفينكس" للموبايلات والإلكترونيات، وتشترط الشركة التالي في المتقدمين:

الحصول على مؤهل عالي

إجادة اللغة الانجليزية.

السن لا يزيد على 30 سنة.

على أن تكون ساعات العمل 9 ساعات يوميًا، والمرتب الثابت 2300 جنيه شهريًا ويتمّ إضافة حوافز، وتوفر الشركة تأمينات اجتماعية وطبية للعاملين، ويتمّ الحضور بنسخة من السيرة الذاتية للمتقدم.