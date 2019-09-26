طالب المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك، اليوم، طهران بالتوقف عن استهداف أمن واستقرار البلدان خاصة دول الخليج ووقف تزويد المليشيات بالصواريخ البالستية والأسلحة النوعية.

وقال هوك، في تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية: "يجب على إيران أن تتوقف عن مهاجمة الدول والقيام بالعمليات التخريبية في الخليج وتمويل الميليشيات وخاصة الحوثية"، مؤكّدًا في الوقت نفسه أنَّ البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا التصريح عقب رفض إيران إبرام أي اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن برنامجها الصاروخي، في ظل اتهام الولايات المتحدة والسعودية لطهران بالمسؤولية عن الهجوم الذي استهدف منشآت شركة أرامكو البترولية في 14 سبتمبر الجاري.

جدير بالذكر، أنَّ إيران أكّدت -أكثر من مرة- أنَّ برنامج الصواريخ الباليستية ليس محلا للتفاوض والذي استند إليه الرئيس دونالد ترامب كسبب من الأسباب التي دفعت بلاده إلى الانسحاب من الاتفاق المبرم بين الدول الكبرى وإيران بشأن البرنامج النووي عام 2015.