مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء شربه من "كولدير" داخل مدرسة بالبحيرة

لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم، أثناء شربه الماء من "كولدير مياه" بمدرسة دمشلي الابتدائية التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية بمحافظة البحيرة، وذلك خلال فترة الفسحة.

وتبين أن الطفل تعرض لماس كهربائي من كولدير المياه، ليلقى حتفه في الحال، وتفشل محاولات العاملين بالمدرسة في إنقاذه من الموت.

وأكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، في اتصال هاتفي مع "الوطن"، صحة الواقعة، موضحاً أنه في طريقه إلى المدرسة.

وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير الإدارة التعليمية بكوم حمادة، بالانتقال فورا لمكان الحادث، ومتابعة تطورات الموضوع، لافتاً إلى أنه كلف الشؤون القانونية بالتحقيق في الموضوع، والوقوف على ملابسات ما حدث، ومحاسبة المخطئ والمقصر، بالإضافة إلى تحقيقات الشرطة والنيابة العامة.