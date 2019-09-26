تمكنت الأجهزة الأمنية على مستوى محافظات كفر الشيخ وقنا والإسكندرية والشرقية، من القبض 4 تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة سيارات المواطنين بالإكراه.

سقوط عصابة سرقة السيارات في كفر الشيخ

تمكنت مديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات من قائديها بالإكراه.

وكان مركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفرالشيخ، تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال أحد المواطنين مصاب بكدمات متفرقة، بعد تعرضه للسرقة للإكراه، حيث استولوا منه على السيارة و15 ألف جنيه وهاتف المحمول.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، وتوصلت جهوده إلى ضبط مرتكبي الواقعة، وهم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة، جرى ضبطهم عدا السائق وبحوزتهم (بندقية خرطوش وعدد 8 طلقات خرطوش والسيارة الملاكي المستخدمة في ارتكاب الواقعة .

ضبط مرتكبي واقعة سرقة مواطنين بالإكراه بقنا.. وبحوزتهم بندقيتين آليتين و40 طلقة

تمكن فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بقنا، من 3 أشخاص سرقوا مواطنين اثنين بالإكراه.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم 2 بندقية آلية و40 طلقة نارية من ذات العيار، سيارتين ربع نقل، ودراجة نارية وهاتفين.

ضبط أخطر التشكيلات العصابية بالشرقية لسرقة السيارات من مالكيها بالإكراه وبيعها

تلقى مركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من أحد المواطنين، بسرقة سياراته بالإكراه في طريق الزقازيق/أبوحماد، من قبل 3 مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، وهددوه بسلاح ناري.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالشرقية، وتوصلت جهوده إلى ضبط 7 عناصر إجرامية خطرة، بحوزتهم (بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة و17 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و4 هواتف محمولة، ورخصة تسيير السيارة المُبلغ بسرقتها.

أمكن ضبط الهاربين حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بدائرة مركز شرطة أبوحماد، وضُبط بحوزة أحدهم بندقية آلية وعدد 13 طلقة نارية من العيار ذاته.

ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات من قائديها بالإكراه في الإسكندرية

تلقى قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية، بقيام مجهولين باستيقافه أثناء قيادته سيارته الملاكي بمنطقة الهانوفيل، والاستيلاء منه على السيارة بالإكراه

على الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، توصلت جهوده إلى ضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم برج العرب.