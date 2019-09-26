شهدت مجموعة من الدول، اليوم، عدة كوارث منها حريق شب في مصنع كيميائي شمال غربي فرنسا، وحريق ثان شب في سفينة صيد روسية في النرويج، كما شهدت إندونيسيا وباكستان زلزاليين.

حريق بمصنع كيميائي في فرنسا

شهدت مدينة "روان" شمال غربي فرنسا صباح اليوم، حريقا كبيرا في مصنع كيميائي، وصف بالخطير، وأعلن رئيس إدارة "منطقة النورماندي" بيار أندريه دوران، إنه تم إخلاء شريط عرضه 500 متر حول موقع الحريق، موضحا أنه لم تسجل أي إصابات. وبدأ الحريق ليلاً في مصنع "لوبريزول" الذي ينتج بشكل أساسي مواد تشحيم بدون أن تسجل إصابات، وصنّف المصنع بأنه "موقع شديد الخطورة" ما يعني أنه سيكون خاضعاً تحت رقابة خاص. وأظهرت صورا نشرتها وكالة الأنباء الفرنسة "فرانس برس"، دخانا كثيفا يتصاعد من المصنعمن جانبه، أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، لإذاعة "أر تي إل" أنه "لا توجد عناصر تسمح بالاعتقاد أن هناك خطراً مرتبطاً بالدخان" الناتج عن الحريق المتواصل. ودعت إدارة منطقة النورماندي، سكان 12 بلدةً بينها مدينة روان إلى البقاء في بيوتهم في إجراء احتياطي، فيما تم وأعلن الإعلان عن إجراء تحقيق لكشف مصدر الحريق. وأنشئت خلية أزمة في المنطقة وأطلقت صفارات الإنذار في عدة بلدات لتحذير السكان. وستبقى المدارس المحيطة بالمكان مغلقة. وحذرت السلطات الفرنسية، في وقت لاحق، من خطر تلوث "نهر السين" بسبب الحريق في مصنع للمواد الكيميائية في شمال فرنسا، وقال بيار أندريه دوران لصحفيين: "ما زلنا نكافح الحريق مع احتمال أن ينتشر التلوث في نهر السين بسبب فيضان أحواض التخزين". ويمر نهر السين في باريس قبل أن يعبر روان ويصب في بحر المانش عند مرفأ هافر.

زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر يضرب شرق إندونيسيا

وفي إندونيسيا، أعلنت السلطات، اليوم، مقتل 3 أشخاص على الأقل في زلزال قوي بلغت شدته 6,5 درجات على مقياس ريختر، ضرب "أرخبيل مولوكو" شرق البلاد وتسبب باضرار مادية بالغة، وقالت "الوكالة المحلية لإدارة الكوارث"، إن الزلزال سبب أضرارا في عدد من المباني وفي إحدى الجامعات وأدى إلى انزلاق للتربة. من جانبها، أشارت "هيئة المسح الجيولوجي" الأمريكية، إلى أن الزلزال الذي بلغت شدته 6,5 درجات وتم تحديد مركزه على بعد 37 كيلومترا شمال شرق جزيرة أمبون، وقع في الساعة 8:46 صباحا بالتوقيت المحلي على عمق 29 كيلومترا. وقد تلته عشرات الهزات الارتدادية ما أثار حالة هلع بين السكان الذين فروا إلى المرتفعات. وظهرت صور جدران انهارت أجزاء منها وحطام وتشققات في مبان في مدينة "أمبون" والتي يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

إصابة 32 شخصا على الأقل جراء زلزال بقوة 4,4 درجات ضرب شمال شرقي باكستان

وفي باكستان، ضرب زلزال بلغت شدته 4,4 درجات صباح اليوم، في "ميربور" في ولاية "آزاد جامو وكشمير" ومدينة "جيلم" شمال شرقي باكستان في هزة أرضية ارتدادية لتلك التي أوقعت 38 قتيلا ومئات المصابين، أمس الأول الثلاثاء، وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إن الهزة التي وقعت اليوم "تشبه موجة تحت الأرض"، فيما هرع السكان إلى الشارع في حالة هلع وأصيب 32 شخصا على الأقل، جراء الزلزال. وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن مركز الزلازل وقع على بعد 6 كيلومترات شمال مدينة "جيلم"، مشيرة إلى أن هذه الزلازل تسببت في تدمير بعض الطرق بشكل كلي بالقرب من مدينة "ميربور" بالإضافة إلى الجسور وأبراج تقوية شبكات الهواتف المحمولة وأعمدة الكهرباء. وكان زلزال بلغ 5,2 درجات على مقياس ريختر، ضرب،أمس الأول باكستان، أسفر عن سقوط 38 قتيلا ومئات الجرحى في باكستان خصوصا في منطقة كشمير الواقعة في الهيمالايا. وكا أكثر من 73 ألف شخص قتلوا وخسر حوالى 3,5 ملايين آخرين بيوتهم بعد زلزال بلغت شدته 7,6 درجات في 8 أكتوبر 2005 وقع على الحدود بين كشمير الباكستان وولاية خيبر بختونخوا المجاورة.

زلازال في تركيا

كما ضرب مدينة أسنطبول قبل قليل، زلزالًا شعر به السكان المحليين.

اندلاع حريق في سفينة صيد روسية "بختا نيزدنيك" في ميناء "ترومسو" النرويجي

وفي النرويج، اندلع حريقا في سفينة صيد روسية "بختا نيزدنيك" في ميناء "ترومسو" النرويجي، أمس الأربعاء، وأظهرت صورا نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قيام رجال الإطفاء يحاولون إطفاء النيران على السفينة الصيد الروسية.

وزارة الدفاع التشادية: انهيار منجم عشوائي للذهب قرب الحدود مع ليبيا

وفي القارة الإفريقية وتحديدا في تشاد، أعلن وزير الدفاع والأمن التشادي محمد أبالي صلاح، أن العديد من الأشخاص قتلوا، أمس الأول الثلاثاء، في انهيار منجم عشوائي للذهب في بلدة "كوري بوجودي" قرب الحدود مع ليبيا في محافظة تيبيستي الخاضعة لحالة الطوارئ، في شمال تشاد في منطقة تسيطر عليها عصابات ومنقبون عن الذهب بطريقة غير قانونية. وقال الوزير التشادي، لوكالة "فرانس برس" الفرنسية: "لا يمكنني أن أقول بشكل دقيق كم عدد القتلى لكن العديد من الأشخاص يعملون في هذه المناجم، ومن المؤكد أن يكون عدد القتلى كبيراً"، مضيفا "أننا أرسلنا الجيش هذا الصباح إلى المكان والسلطات تنتظر تقرير البعثة العسكرية".من جانبه، أشار مصدر عسكري -رفض الكشف عن هويته- إلى وقوع نحو "ثلاثين قتيلاً"، مستنداً بذلك على شهادات من أشخاص في المكان، فيما لم يصل الجيش بعد إلى موقع الحادث في هذه المنطقة النائية، فيما تحدث نائب من المنطقة، مستنداً أيضاً على شهادات جمعت في نجامينا، عن "عشرات القتلى".