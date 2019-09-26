تابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال تطهير شبكة الصرف الصحي بالمدينة استعدادا لاستقبال فصل الشتاء، وقام مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بفوه بتنفيذ خطة التطهير بغرض رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي لاستيعاب مياه الأمطار في فصل الشتاء القادم.

كما باشر رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال صيانة وإصلاح خط مياه الشرب بقرية أبودراز، وتابع رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى، حيث قام المهندس عزمي هلال رئيس قرية أبو دراز بأعمال إحلال وتجديد 5 أعمدة إنارة بجوار الوحدة الصحية بالمنشية المستجدة التابعة للقرية، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر وزرع الأعمدة الجديدة تمهيدا لشد الأسلاك عليها، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية.