وقع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عقد مع الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالمحافظة، ويمثلها المهندس عبد الباسط عربي، لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى كلية طب الأسنان بمقر الجامعة الجديد.

وقال "عزيز" إن الجامعة تواصل تنفيذ خطتها التطويرية والإنشائية في 15مشروع جديد بمقر الجامعة، وذلك بإجمالي تكلفة تقدر بنحو مليار جنيه حتى الآن، من أجل التوسع في إنشاء كليات جديدة لخدمة أبناء الإقليم وسد احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، مشيراً إلى ضرورة إنجاز المشروعات الجديدة وفقا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة العالمية في الخدمة التعليمية المقدمة.

وأضاف أنه طبقاً لبنود العقد تتولى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير تنفيذ مشروع كلية طب الأسنان على مساحة 6000 متر مربع، بحيث يتكون المبنى من دور أرضي و4 أدوار متكررة، موضحاً أن المشروع تستغرق مدة تنفيذه 30 شهر، وتبلغ القيمة الإجمالية لتكلفته193 مليون جنيه.