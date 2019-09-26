تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار جبن غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين، عدم صحة انتشار أجبان غير صالحة للاستهلاك بالأسواق، مُوضحةً أن كافة منتجات الجبن المتداولة بالأسواق آمنة وصحية تماماً ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية، وذلك وفقاً للعينات التحليلية للمنتج من قبل الجهات الرقابية المختصة.

وفي سياق متصل، أشارت وزارة التموين إلى شن العديد من الحملات التفتيشية بكل محافظات الجمهورية، لمتابعة الأسواق بهدف المحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وناشدت وزارة التموين وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يمكن الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية 16528.