التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، طلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة أكد فيها أنّ الكلية الفنية تعمل على إعداد وتأهيل العناصر البشرية القادرة على التعامل مع نظم التسليح والأجهزة والمعدات الحديثة، التي زودت بها أفرع القوات المسلحة في التخصصات كافة، بما يضمن القدرة على تحقيق التفوق والتوازن مع تكنولوجيا التسليح العالمية.

واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين قدموا الغالي والنفيس دفاعا عن أمن واستقرار الوطن، ونقل القائد العام لطلبة الكلية الفنية وأعضاء هيئة التدريس تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشاد القائد العام بطلبة الكلية الفنية العسكرية وقدراتهم الإبداعية والتي انعكست في تحقيق المراكز الأولى بالمسابقات العلمية الدولية التي يشاركون بها، مشيرا إلى أهمية الكلية الفنية العسكرية كأحد أهم الصروح العلمية والبحثية داخل القوات المسلحة، والتي قدمت على مدار تاريخها جهودا كبيرة في دعم وتشجيع البحث العلمي وبناء ضباط مقاتلين متسلحين بالعلم والمعرفة.

وأدار القائد العام حوارا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واستمع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية، وأوصى القائد العام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بضرورة الإلمام بمبادئ العلم التخصصي الدقيق ومجالات المعرفة، ونقلها من الدراسة النظرية إلى مراحل التطبيق العملي الذي يحقق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات والقدرات.

وأكد القائد العام أنّ رجال القوات المسلحة لديهم وعي كامل بالمخاطر والتحديات التي يواجهها الوطن، مشددا على ضرورة أن يتحلى مقاتلي القوات المسلحة بالانضباط الذاتي والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية والكفاءة القتالية التي تمكنهم من تنفيذ المهام التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف.