عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له بعد إنتهاء زيارته لفرنسا ، والتى حضر خلالها فاعليات المعرض الدولى للطيران والفضاء ( LE BOURGET ) ، والذى قام بإفتتاحة الرئيس الفرنسى / إيمانويل ماكرون بحضور عدد من المسؤلين والعسكريين ووزراء الدفاع من مختلف دول العالم حسبما أفاد العقيد تامر الرفاعى المتحدث العسكرى على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" .

وقام الفريق أول محمد زكى بجولة تفقدية لأجنحة المعرض المختلفة وإستمع إلى شرح من العارضين تضمن الإمكانات الفنية والتقنية لعدد من أنظمة الطيران والفضاء المشاركة فى المعرض .

كما إلتقى القائد العام بفلورانس بارلى وزير القوات المسلحة لجمهورية فرنسا ، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، وبحث أوجه التعاون العسكرى بين البلدين فى مجالات الدفاع والتصنيع المشترك وتبادل الخبرات والتدريب .

وأعرب الفريق اول محمد زكى عن إعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا ولاسيما فى المجال العسكرى ، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والفرنسية تجاه دعم جهود الإستقرار بالمنطقة .

ومن جانبها أشادت السيدة فلورانس بارلى بدور مصر وقواتها المسلحة فى محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود وتحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

كما إلتقى القائد العام بعدد من رؤساء مجالس إدارات الشركات المصنعة لأنظمه الطيران والفضاء المشاركه فى فاعليات المعرض لبحث فرص وآفاق التعاون العسكرى بما يدعم القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية .