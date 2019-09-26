افتتح اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اليوم، معرض "تحيا مصر" لمستلزمات المدارس والذي تنظمه محافظة المنوفية بالتنسيق مع إدارة المطبوعات والنشر بالقوات المسلحة والمقام بشارع أحمد ماهر خلف ديوان عام المحافظة بحي غرب مدينة شبين الكوم، بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وتفقد المحافظ المعرض الذي يضم كافة المستلزمات المدرسية من: "أدوات كتابية، شنط مدرسية، أقلام، كراسات، كشاكيل"، وكذلك الملابس الجاهزة، مشيدا بجودة الخامات المعروضة وانخفاض أسعارها مقارنة مع نظيرتها في الأسواق الخارجية.

والتقى المحافظ بالعارضين مؤكدا على أن المحافظة حريصة على تقديم سبل الدعم من أجل توفير أسعار تنافسية مخفضة تتناسب مع الصالح العام للمواطنين وأن الهدف من إقامة المعرض على أرض المحافظة مواجهة الغلاء لشراء احتياجات المواطنين من الأدوات المدرسية بأسعار اقتصادية من المنتج إلى المستهلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.