نفي مصدر طبي بمستشفى المنصورة الدولي، ما تردد عن وفاة الطفلة "جنة" محمد سمير حافظ، 4 سنوات، ومقيمة طرف جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين" وقال إن الطفلة بعد بتر ساقها الأيسر بسبب الغرغرينا وتسمم الدم، تم احتجازها بقسم الرعاية المركزة تحت إشراف طبي.

وأكد المصدر أنها تتلقى كل الرعاية داخل المستشفى ويتابع الدكتور سعد مكي، وكيل وزار الصحة بالدقهلية حالتها باستمرار ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لها.

ووضع الأطباء الطفلة على جهاز التنفس، وأكد تقرير الحالة الطبية للمستشفى، أن الطفلة وصلت محولة من مستشفى شربين المركزي مصابة باعتداء من آخرين وبالكشف الطبي الظاهري تبين وجود غرغرينا بالأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلي الأيسر كما يوجد آثار سحاجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة، والمريضة محجوزة بالمستشفى قسم عناية الأطفال من يوم السبت 21 سبتمبر، واليوم تم بتر جزء من الطرف السفلي الأيسر والجزء المبتور بثلاجة المستشفى وتم إبلاغ الأهل والنيابة.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد سامي الحديدي، مأمور مركز شربين ببلاغ مستشفى شربين المركزي بوصول الطفلة ومقيمة طرف جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين"، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وآثار حروق بالظهر وبمناطق متفرقة من الجسم وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" لاستكمال العلاج.

انتقل الرائد محمد الأرضي، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وسؤال جد الطفلة لوالدها ويدعي "س.ح" ـ 55 سنة، اتهم في محضر الشرطة، جدة الطفلة لوالدتها وتدعى "صفاء ع. ع" - 41 سنة"، ربة منزل، بالتعدي عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكي الطفلة بعد تبولها لاإراديا.