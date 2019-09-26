حذر الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من التغيرات الجوية العنيفة وحالة عدم الاستقرار المتوقعة في الطقس خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع تقدم فصل الخريف، على رأسها تكاثر السحب الرعدية والتي يصاحبها عادة سقوط الأمطار الغزيرة على أغلب المحافظات تصل لحد السيول أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض محافظات الصعيد.

وناشد "عبدالعال"، خلال بيان صحفي أصدرته هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، المسؤولين باتخاذ التدابير اللازمة مبكرا لمجابهة هذه الظواهر، ونصح بإزالة الإشغالات الموجودة على مخرات السيول، وتطهير المصارف المستقبلية لمياه المخرات، والاطمئنان على سلامة شبكات الصرف الصحي، والاطمئنان على حالة الطرق السريعة منها والرئيسية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويكون الطقس غائم غدا الجمعة، على 3 مناطق وهما السواحل الشمالية الشرقية والغربية وسيناء، وأيضًا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة يصاحب ذلك شبورة كثيفة على الطرق.