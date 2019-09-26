التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بأهالي مدينة نويبع واستمع لمطالبهم التى تركزت حول طلبات تقنين الأوضاع، وتسليم 264 وحدة سكنية جرى تخصيصها من قبل المحافظة .

وناشد المحافظ الأهالي بعدم الانصياع وراء الشائعات التي تهدف إلي تخريب البلاد، مشيرا إلى أنه جري الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات خاصة بالبنية التحتية لخدمة مدن خليج العقبة، وتطوير طرقها وربطها ببعض بتكلفة تتعدي 472 مليون جنيه .

وأوضح أنه جرى إجراء صيانة طارئة لمسافة 25 كيلو متر بطريق نويبع بداية من كمين دهب، بتكلفة 51 مليون جنيه، وتطوير طريق دهب/نويبع بطول 27 كم بتكلفة 115 مليون جنيه ورفع كفاءة وتطوير طريق السعال/كاترين بطول 65 كم بتكلفة تصل إلي 306 مليون جنيه .