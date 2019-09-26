"عاوزين حقها حرام اللي حصلها، حرام يتعمل فيها كدة، هي عملت إيه في حياتها علشان يعملوا فيها كده ويعذبوها".. هكذا تحدث أماني سمير حافظ، عمة الطفلة "جنة" محمد سمير حافظ، 4 سنوات، ومقيمة طرف جدتها للأم بقرية بساط كريم الدين، لـ"الوطن"، مضيفة أن والدها كفيف (بعين واحدة) ومنفصل عن والدتها (بعين واحدة)، وبعد انفصالهما عاش أبوها ومعه طفلتين "أماني" 6 سنوات و"جنة"، حيث تركتها أمها وهي في عمر 4 أشهر.

وأضافت عمة الطفلة جنة لـ"الوطن": "من يوم من اتولدت وأمها تركتها لنا، قالت مش عاوزاها هي وأختها، وفوجئنا بحكم صادر لضم الأختين إلى حضانة جدتهم لأمهم يوم 10 أكتوبر 2018، ومن وقتها لا نعلم عنهم شيء، ومنعت الأطفال عنا إلى أن فوجئنا باتصال تليفوني أنها في المستشفى تعاني من حروق".

وأكملت: "عندما وصلنا للمستشفى وجدنا حالتها تصعب على الكافر، ورائحة الجروح كريهة، والأطباء أكدوا أنها تعاني من تسمم دموي وأن رجلها ميته ومشوية من تحت، وأجروا لها عملية بتر للسابق اليسرى".

"لما هي بتكرهها.. أخدتها مننا ليه وبتعذبها ليه، ولا هي أخدتها علشان تدوخ أبوها في المحاكم ويدفع لهم شهريا"، هكذا تحدث عمة الطفلة من أمام العناية المركزة بمستشفى المنصورة الدولي، وأكدت أن هناك محاولات لإعادة الطفلة الكبرى "أماني"، من جدتها لأمها، خشية عليها منها.

وأكملت: "لم نر جنة منذ أن جرى ضمها لجدتها من 11 شهر، ولما حاولنا نشوفها رفضت".

وذكرت أن والد الطفلة كفيف، ولا يقوى على تحمل مصاريف ابنته.

واستمعت النيابة العامة، اليوم، إلى أقوال والدها الكفيف والذي اتهم جدة الطفلة لأمها بالتسبب في إصابتها التي أدت إلى بتر الساق، حيث أكد أن الطفلة وشقيقاتها الكبرى في رعاية والدتها وجدتها، منذ شهور عدة.

يذكر أن الدائرة المدنية بمحكمة شربين والمنعقدة في غرفة المشورة، أمرت اليوم، بحبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في التهم الموجه إليها، بعد قبول استئناف النيابة العامة قرار قاضي المعارضات بالمحكمة بإخلاء سبيل المتهمة.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من العميد سامي الحديدي، مأمور مركز شربين ببلاغ مستشفى شربين المركزي بوصول الطفلة ومقيمة طرف جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين" ، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وآثار حروق بالظهر وبمناطق متفرقة من الجسم وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة العام الجديد" الدولى " لاستكمال العلاج.

انتقل الرائد محمد الأرضي، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وسؤال جد الطفلة لوالدها ويدعى "س. ح" ـ 55 سنة، اتهم في محضر الشرطة، جدة الطفلة لوالدتها وتدعى "صفاء ع. ع" - 41 سنة، ربة منزل، بالتعدي عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكي الطفلة بعد تبولها لا إراديا.