أجّلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حماده شكري، محاكمة إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جلسة لجلسة 26 ديسمبر المقبل لتقديم ما يفيد التصالح مع الدولة.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم التربح والإضرار العمد بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق، وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت في أواخر مايو 2013، بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية بعدما كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبدالقوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبا، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات، التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة، وتضم لائحة المتهمين إلى جانب إبراهيم سليمان وسمير عبدالقوي، الشافعي عبدالحي سليمان الدكروري، محمد العربي محمد سليمان العربي، وليلى كامل برسوم رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين.