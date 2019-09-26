التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام العام لجامعة الدول العربية، إينا سوريدي وزيرة خارجية النرويج، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وركز اللقاء على الدور الذي تقوم به النرويج في دعم الفلسطينيين من خلال رئاستها لمجموعة الاتصال لتنسيق المساعدات للفلسطينيين "AHLC"، فضلاً عن مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأوضح مصدر بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن أبو الغيط وجه الشكر للوزيرة النرويجية على ما تقدمه بلادها من دعم للفلسطينيين من خلال الأونروا وغيرها في فترة يتعرضون فيها لضغوط اقتصادية تستهدف تطويع إرادتهم.

كما عبرَّ عن تقديره للمساعدات الإنسانية التي تقدمها النرويج لللاجئين السوريين في كل من لبنان والأردن، مؤكداً أهمية الاستمرار في دعم الدول المستقبلة للاجئين وتعزيز قدرتها في الحفاظ على استقرارها.

وأضاف المصدر، أن الوزيرة النرويجية أطلعت الأمين العام على الجهود التي تقوم بها بلادها للترويج لترشيحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2021 و2022.

وعبّرت الوزيرة النرويجية عن تطلعها لأن يلقى هذا الترشيح دعم ومساندة العالم العربي، فيما أكد أبو الغيط أن ترشيح النرويج سيحظى دون شك بمساندة عربية واسعة في ضوء مواقف أوسلو الإيجابية حيال القضايا العربية.