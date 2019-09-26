شن أبرز مسؤول بريطاني في الاتحاد الأوروبي هجوما لاذعا على رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم، واصفا تصريحاته بشأن التهديدات بالقتل الموجهة إلى نواب في البرلمان بأنّها "فظة وخطيرة".

ويواجه جونسون انتقادات شديدة في بلاده بسبب رده على شكاوى نواب في شأن خطابه، مشيرين إلى مصير زميلتهم جو كوكس التي قتلها متطرف يميني خلال حملة استفتاء بريكست في 2016.

وشن جوليان كينج ممثل بريطانيا في المفوضية الأوروبية منذ 2016، هجوما غير معتاد على جونسون على موقع التغريدات القصيرة تويتر، مغردا: "فظّ وخطير. إذا اعتقدت أنّ اللغة المتطرفة لا تشعل العنف السياسي في أنحاء أوروبا بما فيها بريطانيا، فأنت غير منتبه لما يجري".

واستخدم جونسون مرارا كلمة "استسلام" للإشارة إلى قانون يجبره على طلب تمديد جديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد. وقال الأربعاء إنّ الطريقة الأفضل لتكريم كوكس هي "تنفيذ بريكست".