قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، إنّه لا يتوقع تطورا كبيرا فيما يتعلق بسير محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يلتقيهم جونسون في "نيويورك " في وقت لاحق على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني عن جونسون، قوله في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة المتجهة إلى نيويورك، إنّه رغم تقييمه لمصير المحادثات المقبلة، لكنه "ليس متشائما" في هذا الصدد، ويبقى متفائلا "بشكل حذر" بشأن إمكانية الوصول لاتفاق.

وأشارت المجلة إلى أنّه من المقرر أن يلتقي جونسون في وقت لاحق اليوم، رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، قبل أن يعقد اجتماعا ثلاثيا يضم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما يلتقي غدا الثلاثاء رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ومن المقرر أن تتناول المحادثات عددا من الموضوعات، بينها "بريكست" والرد على التوترات المتصاعدة مع إيران.