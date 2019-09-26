أكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن هناك مؤامرة دولية تحاك ضد البلاد تستهدف الشباب خاصة طلاب الجامعات، وهم القوة الحقيقية ﻷى دولة مستقلة، مضيفا أنه سيتم تكثيف الفعاليات المختلفة لتوعية طلاب الجامعة بالمخاطر التى تستهدفهم من خلال نشر الأكاذيب والشائعات وتروجيها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة دمنهور لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب.

وشدد رئيس الجامعة، على استمرار دور الجامعة في تعزيز الانتماء الوطني وتأصيل قيم المواطنة، والعمل على توعية الطلاب وتعريفهم بإنجازات الدولة من المشروعات التنموية العملاقة والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة.

وأعلن "صالح" عن مبادرة تطوعية للنزول إلى طلاب المدارس وتوعيتهم بمخاطر الشائعات المغرضة وكيفية التصدى لها والرد عليها، مؤكدا أن الهدف من هذه الشائعات هو إثارة البلبلة ونشر الفوضى، مشيرا إلى أن الخطر الحقيقي الذي تمر به مصر، هو خطر تفجير الدول من الداخل وبث الشائعات المغرضة مما يؤثر على المشروعات الاقتصادية، مضيفا أن مصر مستهدفة ويجب علينا الوقوف بجانب القيادة السياسية لتوجيه الرأي العام للصواب ومواجهة ترويج الشائعات المغرضة والتى تظهر دائما نتيجة التقدم الملحوظ المتميز للدولة المصرية ونمو اقتصادها.

ووجه رئيس جامعة دمنهور، بعرض وبث الفيلم التوضيحي الذى تم عرضه فى المؤتمر الوطنى للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجميع كليات الجامعة، وذلك لتوعية الطلاب بتأثير الشائعات على المجتمع وتعافيه.