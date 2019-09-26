أعلنت الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث في إندونيسيا اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم إلى 19 قتيلًا على الأقل.

وقال المتحدث باسم الوكالة آجوس ويبوو حسب ما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية إنّ أكثر من ألفي شخص توجهوا إلى الملاجئ في أعقاب الزلزال الذي ضرب شمال شرق مدينة آمبون بإقليم مالوكو بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر على عمق 18 كيلومترا، وفق مركز المسح الجيولوجي الأمريكي.

من جانبه، قال رئيس مركز الزلازل والتسونامي في إندونيسيا رحمت تريونو، إنّه ليس من المحتمل أن يتسبب الزلزال في وقوع موجات مد بحري عاتية "تسونامي"، إلا أنّ المواطنين بتلك المناطق بدأوا التوجه إلى مناطق أكثر ارتفاعا، وتسبب الزلزال في الإضرار بأحد الجسور الرئيسية بالمدينة، إلى جانب جامعة "باتيمورا"، وأحد المستشفيات، وعدد من المنازل، والمباني الحكومية.