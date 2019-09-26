تحفظت المفوضية الأوروبية، اليوم، على إعطاء توصيف لنوعية المحادثات الجارية بين بروكسل ولندن حاليا بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في محاولة للتقليل من شأن ما تحدث عنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من إمكانية إيجاد ترتيبات بديلة لاتفاق بريكست، الذي لا تريد بروكسل إعادة التفاوض بشأنه.

وأكدت المفوضية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، أنها لا تزال بانتظار ما ستقدمه لندن من مقترحات وأفكار محددة بشأن تنظيم خروجها من الاتحاد "بريكست"، بشكل يتوافق مع الاتفاق المبرم بين الطرفين العام الماضي.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، مينا أندريفا، أن بروكسل ستدرس المقترحات البريطانية بعد تلقيها، لترى مدى توافقها مع رؤيتها لشبكة الأمان، وهي لب الخلاف بين الطرفين الأوروبي والبريطاني.

وأشارت إلى أن بروكسل تلقت عدة وثائق من الطرف البريطاني، آخرها يوم أمس، منوهة بأن المشاورات التقنية تجري بين الطرفين حاليا بشأن الجمارك والصحة النباتية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات "بريكست"، ميشيل بارنييه، اجتماعا بعد ظهر الغد مع المفاوض البريطاني، ديفيد باركليه، وترى بروكسل أن القمة الأوروبية المقبلة المقررة في 17 و18 من الشهر المقبل، ستكون موعدا حاسما بالنسبة لبريكست، إذ يتعين على لندن أن تقدم شيئا يمكن البناء عليه لتفادي بريكست بدون اتفاق.