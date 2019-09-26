أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنه لن يتم تخفيض أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري البلاتينية ذات العائد الثابت والتي يبلغ أجلها 3 سنوات بعائد 14% لدورية صرف العائد شهريا و14.25% لدورية صرف العائد كل 3 أشهر.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسبة 1% وذلك بعد تراجع معدلات التضخم خلال الآونة الأخيرة، لتصل الى 13.25% و14.25% على الإيداع والاقراض على الترتيب.

يأتي ذلك بعد أن خفض "المركزي" سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه الشهر الماضي بنسبة 1.5%.