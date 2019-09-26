اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، أن عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا انتهى.

جاءت تصريحات كليجدار أوغلو، خلال تعليق على تصريحات رئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار، التي قالت فيها إن "الرئيس رجب أردوغان لن يستطيع الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

يذكر أن حزبا الشعب الجمهوري والخير يخوضان الانتخابات ضمن تحالف "الأمة" في مواجهة تحالف "الشعب"، الذي يضم حزبا العدلة والتنمية الحاكم والحركة القومية.

وقال كليجدار أوغلو: "احترم ما قالته السيدة ميرال أكشنار بشدة، بالتأكيد لن يتم انتخابه ويتوجب عليه الرحيل. لقد حلّت كارثة على الشعب، واشتعلت المطابخ بغلاء الأسعار. بأي وجه سيطالب أردوغان الشعب بالتصويت له؟".

وأضاف كليجدار أوغلو: "عهد أردوغان سينتهي وسيحاسبه المواطنون بضمائرهم، أثناء التصويت، عن ما إذا كان أنفق أموال الدولة في سبيل المنفعة العامة أم لا".