احتجاجا على سياسة الدعم التركي للجماعة الإرهابية، دعا المعارض التركي البارز ورئيس حزب الشعب التركي كمال أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتخلي عن جماعة الإخوان الإرهابية والتصالح مع مصر.

وأضاف خلال كلمة له في مؤتمر شعبي حضره عدد كبير من أنصاره، "إذا أرادت تركيا ألا تخسر في السياسة الخارجية وأرادت أن تكسب أولا، لا بد أن يتخلى أردوغان عن الإخوان المسلمين لا بد أن يتركهم".

وتساءل أوغلو: "ما هؤلاء الإخوان؟.. نحن نعيش في الجمهورية التركية ومصلحة الجمهورية التركية تعلو على أي شيء فوق كل شىء".

وتابع موجهًا حديثه لأردوغان: "عليك أن تتصالح مع مصر"، متسائلا، "لماذا نتصارع مع مصر؟"، مشيدًا بالتاريخ المشترك بين مصر وتركيا والثقافة المشتركة بين الشعبين.

وأكد أوغلو أن تركيا تدفع الثمن غاليا نتيجة لهذا الصراع، مشددا على ضرورة إرسال سفير للسفارة التركية في مصر والتصالح معها نظرا للتاريخ المشترك والمصالح والثقافة المشتركة بين الشعبين.

وتشهد العلاقات التركية المصرية توترًا منذ ثورة الشعب على الرئيس المعزول محمد مرسي في 30 يونيو 2013، وأصبحت تركيا هي الملاذ الآمن لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية منذ ذلك الحين، علاوة على خروج القنوات التي تهاجم مصر من أرضها.