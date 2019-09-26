إرهابيون فرنسيون فروا من سوريا الى جنوب شرق آسيا

قال المنسق الوطني الفرنسي للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، بيار بوكي دو فلورين، اليوم، إن 39 إرهابيا فرنسيا تمكنوا من مغادرة محافظة إدلب السورية وانضموا إلى خلايا إرهابية أخرى في جنوب شرق آسيا وأفغانستان ومنطقة الساحل الأفريقية.

وأضاف فلورين، خلال ندوة لمركز الأبحاث في الأمن الداخلي، أن هناك "عشرة آلاف جهادي" في محافظة إدلب الواقعة شمال غرب سوريا.

وتابع: "الإرهابيين الفرنسيين الـ39 انضموا الى ولايات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في جنوب شرق آسيا وأفغانستان ومنطقة الساحل"، لافتا أنه رغم "تراجع كثافة الاعتداءات فإن التهديد الإرهابي لم يختف، مضيفا: "جميع العناصر التي غذت الاعتداءات لا تزال قائمة".

وأردف: "خطر التهديد الآتي من سوريا تراجع، لكن التنظيم الجهادي أظهر مرونة كبيرة لديه احتياطي وشبكات في البلاد".