أذاعت وزارة الداخلية اعترافات الشخص المقبوض عليه بتهمة التحريض على التظاهرات يوم الجمعة المقبلة.

وقال الشخص في اعترافاته: "محمود عبدالصمد من شبرا مصر، واتجوزت في شبرا مصر ونقلت في الشرابية، واتعرفت على واحد شغال في محل أحذية وكوتشيات، وكنت نقاش وشغال سمسار وكنت بدور على شغل مصلحة في أي حاجة، واتعرفت على صاحب مصنع الكوتشيات وطلع إخواني وقالي إحنا بنساعد الناس وقعد يتكلم في كلام كتير وعمل كوبونات، وقالي بنزل مع الكوبونات هدايا وفلوس، وبنحط الكوبونات والفلوس في الظرف، وبنوزعها على المنطقة الشعبية اللي أنا قاعد فيها علشان ينزلوا للمظاهرات ويهتف ويخرب".

وأضاف: "كنت بنزل وأوزع على الناس الأظرف، وكنت باخد نسبة على الأظرف اللي بوزعها، وكنت بدعي الناس تنزل والناس فقيرة ومابتصدق تلاقي فلوس، فكانوا بينزلوا وبيعملو اللي بيتكلفوا بيه وزيادة".

ووردت معلومات لوزارة الداخلية بقيام أحد الأشخاص مواليد عام 1967 سمسار ونقاش ومقيم بدائرة قسم الشرابية بالتحريض على التظاهر عبر حسابه على فيس بوك يوم الجمعة القادم، والعديد من الشعارات لقناة "مكملين والجزيرة"، ومهاجمة الدولة، وتم ضبط المتهم وبحوزته 3 تليفونات محمولة، وكاميرا لاستخدامها وتوزيعها على المخربين.

كما ضُبط عدد 10آلاف كوبون مدون عليها مبروك كسبت 500 جنيه لتضليل المواطنين واستخدامها كخدعة مقابل التخريب، وبالفحص تبين أن المتهم المضبوط على علاقة بشخصين قاموا بتكليفه بتجميع أكبر عدد من المواطنين الشباب وتوزيع الكوبونات مقابل النزول للتظاهر.