تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تعطل النظام الخاص بالخطابات المسجلة بعلم الوصول بالبريد المصري.

وقال فؤاد، في بيانه، إنه "في إطار التوجه نحو ميكنة الجهاز الإداري للدولة بمختلف القطاعات الحكومية، تيسيرا على المواطن المصري وتطوير الجهات الحكومية، ومنها البريد المصري ومراكز الخدمات البريدية الخاصة بتقديم الخدمات الحكومية بأسرع وقت وبشكل أكثر دقة وإفادة، فإن هناك تعطل لنظام الخطابات المسجلة المصحوبة بعلم الوصول بالبريد المصري من يوم الأربعاء 19/9/، حتى الآن".

وأضاف أن ذلك يؤثر بالسلب على إرسال واستقبال الخطابات والجوابات، وتقديم التظلمات من أصحاب الشأن لبعض الإدارات والمصالح الحكومية المختلفة، منوها إلى أن ذلك الضرر يتلخص في أن المواطنين غير قادرين على استخدام الخدمات الخاصة بمراكز الخدمة البريدية، لسوء نظام التشغيل الخاص بالبريد المصري وتكرار تعطل النظام الخاص به.

وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، ببحث طلب الإحاطة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال تدارك هذا الأمر، على أن يكون الرد كتابيا.