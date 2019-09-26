تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الجمعة، "الجزيرة" تشتري ذمم السياسيين بـ«حفنة دولارات»

· بـ"المستندات والتسجيلات": وائل الإبراشي يفضح القناة القطرية وتنظيم الإخوان والسياسيين في برنامجه "كل يوم"

· بـ"الوثائق" حسن نافعة تلقى نحو 10 آلاف و965 ريالا قطريا من القناة مقابل الهجوم على مصر

وفي العدد أيضًا: "العلمين الجديدة".. ملحمة بناء

· أبراج المدينة.. الطابق 10 وحدات.. ومهندس: نعمل 24 ساعة بنظام 3 ورديات بطاقة 1300 عامل في المواقع ومدير التخطيط: المدينة ليست للأثرياء فقط

وتقرأ في الرياضة: أزمات بالجملة للاعبي الزمالك

· الأبيض يعاقب حارس مرماه المصاب ويحرمه من مستحقاته المالية بسبب «كهربا» ومطالب بتسريح «فتحي» و«طارق يتمسك بتعديل عقده.. والفريق يواصل الاستعداد للفريق السنغالي

· الأهلي في معسكر مغلق لـ"كانو".. و"فايلر" يمنح "إكرامي" فرصة جديدة.. وغموض موقف "جمعة".