أعرب محمد فراج عن سعادته بمشاركته فى الدورة الثالثة على التوالى فى مهرجان الجونة السينمائى، وظهر «فراج» مع خطيبته الممثلة بسنت شوقى، عقب إعلانهما ارتباطهما رسمياً فى حفل افتتاح «الجونة».

وقال «فراج» لـ«الوطن»، إنه يدعم خطيبته فى فيلم «لما بنتولد»، الذى تشارك فيه، وهو العمل الفنى المصرى الوحيد فى «الجونة السينمائى»، مضيفاً: «أنا موجود هنا علشان أدعمها وأشجعها»، مؤكداً إيمانه الشديد بموهبتها الفنية.

وأشار إلى انبهاره بالتطور المستمر فى فعاليات «الجونة السينمائى» وأنشطته الفنية والثقافية، لافتاً إلى حرصه على مشاهدة العديد من الأعمال السينمائية بالمهرجان، أبرزها الفيلم الأمريكى «آد أسترا»، الذى عُرض فى حفل الافتتاح، والفيلم السودانى «ستموت فى العشرين»، والفيلم التونسى «نورا تحلم»، بطولة هند صبرى، التى وجه لها الشكر على تميزها فى دورها، بالإضافة إلى الفيلم الكورى الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان «كان» السينمائى «طفيلى»، وهو أكثر الأعمال الفنية التى أعجبته.