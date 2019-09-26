سكرتير مساعد "الوفد": معسكر شباب الحزب هدفه صناعة كوادر سياسية

قال طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن معسكر شباب الوفد في العين السخنة يقدم جرعة سياسية مميزة، ويقدم أيضا الفكر السياسي المحترم المنضبط.

جاء ذلك خلال المحاضرة الأولى لمعسكر شباب الوفد بعنوان "حزب الوفد بين الفكر والتطبيق"، بمدينة العين السخنة، بمشاركة عدد من قيادات الوفد النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والمهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب، وطارق سباق نائب رئيس الحزب، وطارق تهامي سكرتير عام مساعد الحزب.

ولفت إلى أن جلسات المعسكر ستتحدث عن أهمية انتخابات المحليات المقبلة وإعداد كوادر شبابية وفدية قادرة على حصد أكبر عدد من المقاعد على مستوى الجمهورية، لذلك نريد أن نقدم جرعة سياسية مكثفة من خلال المعسكر خاصة أن شباب الوفد هم من سيحملون الراية وهذا هو الهدف من المعسكر.

وأكد أن الحزب يسنافس على أكبر عدد من المجالس المحلية في الانتخابات المحلية المقبلة خاصة أن عمل المحليات يحتاج إلى الشباب بالاضافة إلى أن المحليات تمهد الشاب إلى انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أن الوفد هو ماكينة انتخابية وفي دستور 23 الوفد اكتسح الانتخابات آنذاك واستمر مكينه انتخابات حتى يومنا هذا.

وشدد على ضرورة الانضباط والاهتمام بجدول المعسكر من قبل الشباب المشارك، مشيرا إلى أن من يحاضر في المعسكر أساتذة جامعة وفديين، وهم: الدكتور هشام بشير، والدكتور هاني صبري، والدكتورة هاجر التونسي، والدكتورة رشا أبو شقرة، وجميعهم من أبناء الوفد، وهذا أمر مميز.

ونوه أن هدف المعسكر هو صناعة كادر سياسي خاصة أن الوفد حزب كبير وعريق واسمه في حد ذاته شرف وخلال الـ100 عام الماضية ظهرت أحزاب واختفت أحزاب وبقي الوفد والسبب في ذلك أنه خرج من قلب الشعب.

وأشار إلى أن هناك من ينضم للوفد ويخرج منه كأنه لم ينضم وهناك شباب انضم إلى حزب الوفد وكان مؤمنا بالثوابت الوفدية وأصبح ذو شأن كبير على المستوى السياسي داخل الحزب بفضل أنه كان مؤمن بثوابت الوفد.

وتابع: "نحن نؤمن بالقانون الطبيعي لذلك يجب أن يتفهم شباب الوفد أن المسيرة السياسية داخل الحزب مسيرة وطنية والوفد يعني الديمقراطية والوحدة الوطنية والاستقلال الوطني والحرية والعدالة الاجتماعية وهذه مبادئ الوفد التي استمر عليها منذ 100 عام".

وأضاف أنه من ضمن المحاضرين لواء أركان حرب ياسر عبد العزيز، وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، قائلا: "على الشباب أن يستمر في البحث والتدقيق بعد إنهاء المعسكر لأن الوفد يعتمد على التفكير وليس التحفيظ، والتفكير يجعل الشباب يبدع كل في مكانه".

وأوضح أن اليوم الختامي للمعسكر سيكون لقاء مع المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بجانب الحوار المفتوح وحديث أسري مع رئيس الوفد والشباب، وبعد انتهاء المعسكر سيكون هناك متابعة من قبل اللجنة المشرفة واللجنة العامة للشباب وطبقا للائحة ستتم المتابعة مع كل رئيس لجنة شباب على مستوى الجمهورية، ومعرفة هل تم تجهيز كوادر للمحليات خاصة أن انتخابات المحليات ستكون خلال وقت قريب، ولا بد أن يكون لدينا أسماء جاهزة من شباب الوفد فور إعلان موعد الانتخابات كما يجب أن يكون لهم دور في انتخابات المجالس النيابية.