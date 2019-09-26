محمد فؤاد: 80% من ثروتي صرفتها علشان خاطر مصر.. وخدمة بلدي شرف

قال المطرب محمد فؤاد، إن خدمة بلاده هي شرف كبير له "لما تقول أنا خدام بلدي بيضايقوا جدا وبيموتهم الكلام ده".

وأضاف "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "آخر النهار" والذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، والمذاع على فضائية "النهار"، أنه لم يتوقع وجود ما يراه حاليا من هجوم على الدولة المصرية: "عمرنا ما تخيلنا أن فيه بشر بالشكل ده وعقول ضلمة ودمها تقيل"، موضحا أن هناك الكثير من الشر والغل لبعض الأشخاص في خارج مصر "الدنيا قصيرة يا عم الحاج ويومين وبالسلامة وملفوف ورايح لمن لا يغفل ولا ينام يعني هتتحاسب هتتحاسب".

وأكد المطرب أن ما تشهده مصر من إنجازات في كل المناطق هو أمر لم يراه المصريين في بلادهم من قبل "الشوارع بتحلو والحياة بتحلو، عليا الطلاق من بيتي ماحد اتضر في الإنجازات دي زيينا"، مضيفا "80% من ثروتي صرفتها علشان مصر"، متابعا: "اتصرفت علشان خاطر بلدي ولو راح آخر قرش في حياتي ولا هيتهزلي شعر ايه".

وتابع: "لو آخر قرش معايا يا مصر ولو نمت في جنينة في الشارع ما هرجع عن أي حاجة انتوا عرفتوها عن محمد فؤاد وعمري ما هبيعك يا مصر في لحظة ولا هطلب ثمن وقفتي ليكي أبدا ولا هتطلع من لساني".