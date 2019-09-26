أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة فى المجلس، اعتزامهم المشاركة فى تظاهرات «فى حب مصر»، المقرر لها، غدًا الجمعة، لدعم وتأييد الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى، ضد محاولات تخريب وهدم البلد، والهجمة الشرسة التى تتعرض لها مصر فى الفترة الأخيرة من قبل مروجى الشائعات والأكاذيب.

ودعا النواب أبناء دوائرهم للمشاركة فى التظاهرات، من أجل التصدى لأعداء مصر، والتأكيد على أن سيل الشائعات والأكاذيب التى تجتاح مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المعادية لم تؤثر على ثقة الشعب فى الرئيس والجيش.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب رئيس حزب «الحرية»، إنه يؤيد تنظيم تظاهرات داعمة للدولة، غدًا الجمعة، مؤكداً أن الحزب ونوابه سيشاركون فيها لإعلان التأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة وللرد على أكاذيب وشائعات تنظيم الإخوان الإرهابى، ومحاولاته لنشر الفوضى وإحداث وقيعة بين الشعب وقياداته.

متحدث البرلمان: المصريون يدعمون الدولة والقيادة ضد دعاة الفوضى والتخريب

وأضاف «حسب الله» لـ«الوطن» أن الحزب بكل كوادره عمل خلال الفترة الأخيرة على حشد جماهيره وقواعده والمواطنين فى الدوائر، للمشاركة فى التظاهرة التى تعكس تأييد وحب الوطن والرئيس، والتصدى لمحاولات نشر الفوضى بالشائعات والوقوف فى مواجهة المخططات، التى تسعى للنيل من مصر ورئيسها، لكن دائماً الشعب خلف دولته ورئيسه ويقف بالمرصاد لأهل الشر ودعاة الفوضى.

من جانبه، أكد اللواء محمد أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهورى»، تأييده وكل الحزب والهيئة البرلمانية لتظاهرة «فى حب مصر والرئيس والجيش»، المقرر لها اليوم، موضحاً أن قيادات الحزب ونوابه سيشاركون فى التظاهرة لكشف أكاذيب تنظيم الإخوان الإرهابى، واستخدامه فيديوهات مفبركة تبثها قناة الجزيرة والقنوات التركية المأجورة.

وأضاف «أبوهميلة» أن الشعب يعلن كلمته ويؤكد أنه يقف صفاً واحداً خلف زعيمه ورئيسه وقواته المسلحة، ويصر على المضى فى الطريق لاستكمال الإنجازات والتنمية، التى بدأها الرئيس السيسى.

وأطلق النائب إيهاب غطاطى، نائب الهرم، دعوة لأهالى دائرته، قال فيها «موعدنا يوم الجمعة بميدان هشام بركات وشارع النصر أمام النصب التذكارى علشان نوريهم حب المصريين لبلدهم ورئيسهم».

وأضاف لـ«الوطن» أنه على المصريين أن يظهروا للعالم دعمهم للدولة المصرية وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة، ضد دعاة الفوضى ومروجى الشائعات، مؤكداً انحياز الشعب بكل طوائفه خلف قياداته، وإصراره على استكمال مسيرة البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب.

كما أعلن النائب إسماعيل نصر الدين تأييده لتظاهرة «فى حب الوطن»، للرد على دعاة التخريب، داعياً الجميع إلى المشاركة فيها، بهدف مواجهة دعوات قوى الشر التى تريد إشغال فتيل الفتنة مرة أخرى فى البلاد، لتشيع الفوضى وأعمال العنف ونصل إلى التخريب والدمار مرة أخرى.

وأشاد «نصر الدين» بوعى الشعب المصرى وشعوره بالمسئولية الوطنية تجاه بلده، مؤكداً أنه لن يسمح لأى قوى بهدم الوطن والدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، موضحاً أن قوى الشر تريد نشر الفوضى فى البلاد لإفساد النجاحات التى حققتها الدولة المصرية فى الكثير من الملفات، خاصة الحرب على الإرهاب، حيث إن تلك الجماعات تريد العودة بنا إلى عصر الظلام.

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وأكد النائب محمد العقاد أنه سيشارك فى تظاهرة التأييد، موضحاً أن الجماعات الإرهابية أطلقت عدداً من الدعوات على مدار الأيام السابقة، الهدف منها نشر الفوضى والعنف والتخريب، وهذا ما لم يسمح به المصريون، خاصة بعدما بدأنا مرحلة جنى ثمار المشروعات القومية، وتعب السنين السابقة، وأضاف «بدأت مصر فى مرحلة جديدة من البناء والتنمية، واستعادة مكانتها الأفريقية والإقليمية والدولية مرة أخرى، وتلك القوى الإرهابية تريد هدم الدولة».

وقال النائب محمد سليم، نائب أسوان وكوم إمبو، إن شعب مصر سيقف حائط صد قوى ضد محاولات نشر الفرقة والفوضى، التى تسعى للنيل من البلد، بعد فشل التفجيرات والعمليات الإرهابية، مضيفاً أن المصريين سيثبتون أنهم يقفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى والقوات المسلحة، ويتمسكون باستكمال الإنجازات التى بدأها الرئيس من أول يوم له فى السلطة.