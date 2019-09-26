التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأربعاء، في نيويورك غسان سلامة المبعوث الأممي في ليبيا.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن اللقاء تناول آخر المستجدات العسكرية والأمنية والسياسية علي الساحة الليبية، وخاصة فيما يتصل بالجهود المبذولة لإيقاف القتال الدائر حول العاصمة طرابلس والذي قارب الآن أن يدخل في شهره السابع، والحاجة للوصول لوقف دائم لإطلاق النار بما يمهد لاستئناف المسار السياسي بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط وغسان سلامة تداولا أيضا أهمية دور الجامعة العربية وغيرها من المنظمات الإقليمية المختصة في مساندة أي اتفاق يتوصل إليه الليبيون حول ترتيبات وقف إطلاق النار والعودة للحوار لإتمام مجمل الاستحقاقات الأمنية والسياسية والدستورية المطلوبة للوصول لتسوية شاملة للأزمة الليبية.

كما تناول اللقاء مختلف الجهود الدولية التي تبذل حاليا لحلحلة الأزمة الليبية، وعلى رأسها تلك التي تتم في إطار المسار التنسيقي الذي ترعاه ألمانيا، وكذا الاجتماع الوزاري الذي يعقد اليوم في نيويورك حول الشأن الليبي، حيث أكد أبو الغيط على التزام الجامعة العربية بالانخراط في هذا العمل الدولي ومساندة ما يقوم به المبعوث الأممي لتأمين الوقف الفوري للقتال بين الليبيين وإعادة الأطراف الليبية لطاولة الحوار السياسي.