قال الفنان العالمي مينا مسعود، إنه لم يزر مصر منذ 10 سنوات، لذلك يٌفضل الحديث باللغة العربية خلال حواره في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "CBC"، موضحًا أنه يحاول جاهدًا أن يتحدث باللهجة المصرية بشكل أفضل.

وأضاف: "بحاول أتكلم مصري، بس فيه طبعا كلمات بتلغبط فيها، أنا روحت كندا وأنا عندي 3 سنين ونص، بابا وماما كانوا بيتكلموا في البيت عربي طول الوقت، وأصحابهم كانوا هناك كلهم مصريين، وأختي الكبيرة كان عندها 13 سنة وبتتكلم مصري ولحد دلوقتي بتحب تتكلم مصري عن الإنجليزي".

وتابع: "أختي بتتكلم إنجليزي طبعا بس هيا بتفضل تتكلم مصري".