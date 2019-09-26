قالت الفنانة بسمة، إن حضور الفنانين لأي مهرجان سينمائي يعد فرصة لهم لرؤية الأفلام المختلفة ومقابلة صناعها من مختلف أنحاء العالم

وأضافت "بسمة" خلال استضافتها ببرنامج "أحلى النجوم"، والمذاع على فضائية "المحور"، أن مهرجان "تورنتو" للسينما في كندا، له العديد من المميزات بالنسبة لها، حيث وصلت لها رد فعل الجمهور دون معرفتهم لها، متابعة: "اللي اسعدني جدا في تورنتو بعد العرض الأول والثاني كان فيه ناس كنديين من اللي اتفرجوا على الفيلم وقفوا واتناقشوا معايا ومع المخرج"، موضحة أن محطتها المقبلة لفيلمها الجديد سيكون في مهرجان عربي وآخر أوروبي.