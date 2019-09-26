أشاد الفنان محمد هنيدي بمهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، لكونه يتسم بالتنظيم وجودة الأفلام.

وأعرب "هنيدي"، في المؤتمر الصحفي المقام حاليا داخل أحد فنادق مدينة الجونة، عن فخره بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، من مهرجان الجونة السينمائي، خاصة وأنها تأتي بعد منح الجائزة نفسها، للفنان عادل إمام والمخرج داود عبد السيد.

ومن المقرر أن يتم تكريم "هنيدي"، غدا الجمعة، في ختام فعاليات مهرجان الجونة.

وتختتم فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، غدا الجمعة، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin"، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.