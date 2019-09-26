قال الفنان العالمي مينا مسعود، إن الجمهور هو من جعل فيلم "علاء الدين" يُحقق نجاحات كبيرة، كما أنه كان يتوقع النجاح حيث دائما ما يتحدث مع مخرج الفيلم والمنتجين على سبيل الهزار "قولتلهم الفيلم ده هيعمل مليار دولار، ردوا عليا بسخرية إنت بتتكلم في إيه، وخدوا الأمور بسخرية، بس الحمد لله نشكر ربنا، فأنا كنت واثق من الحكاية دي".

وأضاف خلال حواره في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة "CBC"، أنه امتهن التمثيل في كندا لمدة 10 سنوات، ثم التحق بالكلية أربع سنوات، وبعد تخرجه عّمل في أحد المطاعم لمدة 3 سنوات من أجل تجميع أموال.

وتابع: "اشتغلت في المطعم عشان أحوش فلوس وأسافر الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا مجال التمثل في كندا مش زي أمريكا".