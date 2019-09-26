عرضت الإعلامية لبنى عسل، مقطع فيديو، لأحد شباب الإخوان، يتراجع عن موقفهم، وعن دعوات التظاهر، وهاجم قيادات الجماعة الإرهابية في الخارج، وذلك خلال برنامج "الحياة اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة".

وقال الشاب خلال الفيديو: "أنا حاسس بالذنب، أنت واللي زيك، واللي بيثيروا الشغب والفوضى، انضحك علينا، أنا حسيت بالندم، وفقدت الثقة في القيادات، انتوا فين؟، سايبينَّا وسط ده كله، وبتوجهونا من تركيا ومن الخارج، واحنا اللي في وش المدفع".

واستطرد: "احنا اللي بنضِّرب ويتقبض علينا ومستقبلنا بيضيع، وانتوا بره بتاكلوا أحسن أكل، وتعيشوا أحسن عيشة، واحنا بنتبهدل، فقدت الثقة في القيادات، بعترف إننا اضحك علينا، كنت فاكر الناس دي عاوزه البلد أحسن، طلعوا عاوزين مصلحتهم هما، مش فارقه معاهم غير مصلحتهم الشخصية".