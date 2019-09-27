اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، للمرة الثانية، وبتوافق الآراء، قرارا تقدمت به مصر حول الإرهاب وحقوق الإنسان، وذلك في إطار الجهود المصرية لحشد المجتمع الدولي، وحثه على اتخاذ موقف صارم في مواجهة الإرهاب، وإبراز آثاره على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأكد السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن الدبلوماسية المصرية نجحت، للمرة الثانية، في توحيد صوت المجتمع الدولي، لتمكينه من تناول ظاهرة الإرهاب من جميع جوانبها.

وأوضح أن القرار الذي تقدمت به مصر بالتعاون مع المكسيك، يطلب من المقررة الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، إيلاء الاهتمام اللازم لمسألة أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، وتقديم التوصيات للدول لمساعدتها على التعامل مع هذه الآثار.

وأشار مندوب مصر الدائم إلى أن القرار يؤكد تضامنه مع ضحايا العمليات الإرهابية وأسرهم، ويشدد على أهمية تعزيز وحماية حقوق الضحايا، وكذا تقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهم ولأسرهم.

ولفت السفير علاء يوسف، إلى أن اعتماد القرار المصري، يأتي في إطار الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجهود مكافحة الإرهاب، كضمانة وحق للتمتع بحقوق الإنسان.

وأضاف أن القرار يدين الأعمال الإرهابية بأشكالها كافة، وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان، ويؤكد مسئولية الدولة الأصيلة في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويشدد على أهمية الوقف الفوري لكل أشكال الدعم الذي تقدمه الدول إلى الإرهابيين والجماعات الإرهابية، بما في ذلك "توفير ملاذ آمن، ورعاية المنابر الإعلامية التي تتبنى خطاب الكراهية الذي يحرض على العنف والقتل والتدمير".