استنكر المستشار نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة القبطية، أكاذيب بعض القنوات الإخوانية بشأن نزول الأقباط مع الإخوان اليوم الجمعة للتظاهر ضد النظام، واصفا ذلك بالنكتة والمزحة وأنه كلام يثير الاشمئزاز.

وأضاف جبرائيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق من برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أقباط مصر لم ينسوا حرق كنائسهم على يد عناصر الإخوان، مشيرًا إلى أن بعض الأقباط سيرجع من الخارج غدا للمشاركة في مؤتمر دعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي وللمؤسسة العسكرية.

وأوضح جبرائيل أن قيادات مصرية مثل الدكتور نبيل عبد الملك رئيس المنظمة الاقتصادية المصرية الفرنسية، والدكتور عماد النجار، سيصلوا من فرنسا غدًا لعقد مؤتمر من أجل توصيل صوت المصريين في الخارج.

وتابع: "هما الأقباط نسيوا حرق الكنايس واللي حصل في المقر البابوي ولما قصيتوا شعر البنات الصغيرين في المترو ولما حرقتوا البطرسية وحاولتوا تغتالوا البابا تواضروس".

وكشف الدكتور نجيب جبرائيل أن اليوم الجمعة ستكون ملحمة وطنية لن تقل عن 30 يونيو 2013، موضحا أن الكنائس التي بُنيت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أضعاف التي بُنيت في مصر خلال 400 عام، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي هو أول رئيس يزور الكاتدارئية منذ 60 عاما قائلا: "الرئيس السيسي تاج راسنا ووضع روحه على كفيه، وكفاية الأمن والأمان ومش عاوزين حاجة تاني".

من جهته، قال الإعلامي حمدي رزق، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية قامت بحرق الكنائس وتهجمت على البابا شنودة وقامت بحصار الكاتدرائية.

وأضاف رزق، أنه تم حرق وتدمير 70 كنيسة في ليلة واحدة، متابعا: "لمصلحة مين يحن للأيام ديه.. كانت أيام سودا".